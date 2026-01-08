پخش زنده
از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۴ میلیون و ۲۷۱ هزار تُن کالا در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بیش از ۴۴ میلیون تن از این حجم به کالاهای غیرنفتی اختصاص دارد که نشاندهنده نقش محوری بندر شهید رجایی در پشتیبانی از تجارت غیرنفتی کشور است.
حسین عباس نژادافزود: استمرار این روند، نقشی مؤثر در رونق اقتصادی، تسهیل تجارت خارجی و تقویت جایگاه بندر شهید رجایی در مبادلات منطقهای و بینالمللی دارد.
وی افزود: امسال بیش از ۱۳ فروند کشتی کالای اساسی در بنادر هرمزگان تخلیه و به سراسر کشور ارسال شدند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به بازسازی سریع بندرشهید رجایی پس از حادثه آتشسوزی سال گذشته گفت: بندر شهید رجایی اکنون با حداکثر ظرفیت فعالیت میکند و زمان ماندگاری کالاها به طور چشمگیری کاهش یافته است.
محمدرضا رضاییکوچی بندرشهید رجایی را بزرگترین و مهمترین بندر تجاری کشور عنوان کرد و افزود: بیش از ۵۵ درصد از صادرات و واردات ایران از این بندر انجام میشود که در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور نقشی حیاتی دارد.
رضاییکوچی گفت: پس از حادثه اخیر، با همکاری کمیسیون عمران و نهادهای اجرایی، تمامی فرآیندهای ترخیص کالا به حالت پایدار بازگشته و هیچ وقفهای در تأمین و توزیع کالاهای ضروری کشور وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از برنامه ارتقای حداقل سه بندر به نسل سوم بندری تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد گفت: بندر شهید رجایی را کانون این تحول راهبردی معرفی کرد.
سعید رسولی افزود: بنادر نسل اول صرفاً به تخلیه و بارگیری کالا اختصاص دارند، بنادر نسل دوم شامل خدمات لجستیکی و انبارداریاند، و نسل سوم با حضور صنایع تولیدی در جوار بندر و بهرهگیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی شناخته میشود.
مدیرعامل سازمان بنادر از اجرای طرح توسعه ۱۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی در کنار اراضی موجود (۲۴۰۰ هکتار) خبر داد و گفت: سرمایهگذاریهای جدید در این بخش آغاز شده است تا بستر لازم برای استقرار صنایع جانبی و تحقق کامل معیارهای نسل سوم بندری فراهم شود.