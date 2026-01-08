به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرهاد سعیدی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند با اشاره به اهمیت احداث دوربرگردان‌های همسطح در کنارگذر شهید محسنی شهر جدید سهند گفت:احداث این دوربرگردان‌ها با هدف ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد در ورودی‌های شهر جدید سهند انجام می‌شود و امیدواریم با همکاری و پیگیری شهرداری‌های سهند و اسکو این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد:با تکمیل این طرح عبور و مرور در مسیر یادشده تسهیل و مشکلات ترافیکی موجود به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین اصلاح هندسی این تقاطع می‌تواند نقش موثری در افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.