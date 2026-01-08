آغاز احداث دوربرگردانهای همسطح در کنارگذر شهید محسنی سهند
بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان اسکو احداث دوربرگردانهای همسطح با هدف ساماندهی ترافیک و اصلاح هندسی تقاطع کنارگذر شهید محسنی شهر جدید سهند با محور ارتباطی سرازیری اسکو در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرهاد سعیدی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند با اشاره به اهمیت احداث دوربرگردانهای همسطح در کنارگذر شهید محسنی شهر جدید سهند گفت:احداث این دوربرگردانها با هدف ارتقای ایمنی و روانسازی تردد در ورودیهای شهر جدید سهند انجام میشود و امیدواریم با همکاری و پیگیری شهرداریهای سهند و اسکو این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
وی خاطرنشان کرد:با تکمیل این طرح عبور و مرور در مسیر یادشده تسهیل و مشکلات ترافیکی موجود به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین اصلاح هندسی این تقاطع میتواند نقش موثری در افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.