به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنی‌بندپی امروز در نشست با فعالان گردشگری استان بوشهر گفت: لازم است مشوق‌های حمایتی برای فعالان و شرکای حوزه گردشگری افزایش یابد تا زمینه رشد و پویایی هرچه بیشتر این صنعت فراهم شود. توسعه زیرساخت‌های گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و در این مسیر، وزارت متبوع حمایت از سرمایه‌گذاران را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به نقش داده‌ها در مدیریت و برنامه‌ریزی افزود : داده‌ها زبان علم، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هستند و باید از این ظرفیت مهم برای شناسایی چالش‌ها و حل مشکلات حوزه گردشگری به‌صورت هدفمند بهره برد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر نیز در این نشست با تشریح اهمیت گردشگری دریایی و ساحلی، این حوزه را یکی از ظرفیت‌های راهبردی کشور دانست و تأکید کرد: حمایت از توسعه گردشگری دریایی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و رونق پایدار در این بخش باشد.

نصرالله ابراهیمی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های سواحل و دریا‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه گردشگری دریایی و ساحلی نیازمند نگاه تخصصی، سرمایه‌گذاری هدفمند و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است تا ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق ساحلی، توسعه‌ای متوازن و پایدار در این حوزه رقم بخورد.