به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استوار یکم مسلم مهدوی نسب ۲۹ ساله متولد شهر فسای استان فارس و استوار یکم هادی آذر ۲۰ ساله متولد شهر رامهرمز استان خوزستان از ماموران انتظامی هستند که برای تامین امنیت در اغتشاشات شهرستان لردگان هفدهم دی ماه به ضرب گلوله هنجارشکنان به درجه رفیع شهادت رسیدند.

جمعی از مسئولان نظامی، انتظامی و امنیتی استان چهارمحال و بختیاری با حضور در گلزار شهدای شهرستان شهرکرد پیکر این دو شهید مدافع امنیت را بدرقه و با اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند.

خانواده دو شهید از استان‌های فارس و خوزستان برای تحویل پیکر شهدای خود به استان چهارمحال و بختیاری آمده بودند.

پیکر این دو شهید در زادگاهشان فسا و رامهرمز تشیع و خاکسپاری خواهند شد.