۲ واحد مسکن محرومان با مشارکت بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیرین نیک‌اندیش، در شهرستان آستانه اشرفیه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در آیین افتتاح این واحدها، سرهنگ حامد تقوایی مسئول بسیج سازندگی سپاه آستانه اشرفیه، با تأکید بر تداوم اقدامات جهادی، خدمت به محرومین را از مهم‌ترین مأموریت‌های بسیج سازندگی برشمرد و نقش مؤثر خیرین در تحقق چنین طرح‌هایی را بسیار حائز اهمیت دانست.

این واحد‌های مسکونی در روستا‌های گورابجوار و گوهردان احداث شده و با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و بهبود شرایط معیشتی آنان ساخته شده است.

برای احداث هر واحد مسکونی حدود ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده که این مبلغ با همکاری بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت خیرین تأمین شده است.

مسئولیت اجرای این پروژه‌ها بر عهده بسیج سازندگی سپاه بود و این طرح‌ها با تلاش جهادگران بسیجی، در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند به سرانجام رسیده است.