در آیینی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خوزستان در یادمان دعبل خزایی شوش، پوسترهای پانزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان عربی و شانزدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت خوزستان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، روز پنجشنبه ۱۸ دی در آیین رونمایی از پوستر پانزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان عربی و پوستر شانزدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت استان خوزستان گفت: خوزستان و به ویژه شهرستان شوش به عنوان یکی از گهوارههای کهن تمدن بشری، بستر مناسبی برای برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی و مذهبی بزرگی است.
وی با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و تمدنی شوش افزود: وجود آثار جهانی مانند چغازنبیل، مرقد حضرت دانیال نبی (ع) و آرامگاه دعبل خزاعی شاعر اهل بیت (ع)، نشاندهنده عمق و قدمت درخشان این منطقه است.
استاندار خوزستان تصریح کرد: کشفیات و حفاریهای باستانشناسی که همواره در جریان است، هرچه بیشتر عظمت و پیشینه تمدنی قابلتوجه شوش را به نمایش میگذارد.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری پروژههای راهبردی در شهرستان شوش اشاره کرد و گفت: موضوع احداث بازارچه مرزی با هدف رونق اشتغال و بازرگانی منطقه در دستور کار جدی قرار دارد.
وی ادامه داد: محقق شدن این پروژه میتواند گشایشی مهم در ترددهای مرزی بین استان خوزستان و استان العماره در کشور عراق ایجاد کند و به رونق اقتصادی منطقه بینجامد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: موضوعات راهبردی دیگر از جمله توسعه راههای ارتباطی و ایجاد اشتغال در شوش نیز با حضور میدانی و در فرصتی مناسب به طور جدی پیگیری خواهد شد.
وی امیدواری کرد که برگزاری جشنواره بینالمللی شعر رضوی و نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت در چنین بستر تاریخی، جلوهای شکوهمند از فرهنگ و معارف اسلامی را به نمایش بگذارد.
در این مراسم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، مسئولان استانی و محلی، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی و هنری برگزار شد، از پوسترهای این دو رویداد مهم فرهنگی استان رونمایی شد.