پخش زنده
امروز: -
پلیس با خودروهایی که در خیابانهای شهر تربت جام اقدام به ایجاد آلودگی صوتی کنند برخورد قاطع خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام گفت: با توجه به مطالبات مردمی و برای حفظ آرامش عمومی، پلیس با هرگونه ایجاد آلودگی صوتی توسط خودروها از جمله استفاده از بوق های غیر متعارف، سیستم های صوتی پرقدرت و حرکات نمایشی برخورد قانونی خواهد کرد.
سرهنگ شهنواز افزود: به این منظور خودروهای متخلف بدون اغماض توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد و رانندگان نیز طبق قانون اعمال مقررات میشوند.
وی ادامه داد: هدف پلیس ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان است و انتظار می رود رانندگان با رعایت قوانین، از هرگونه رفتار ناهنجار که موجب سلب آسایش عمومی میشود خودداری کنند.
فرمانده انتظامی تربتجام با تأکید بر همکاری شهروندان گفت: حسب هماهنگی قضایی صورت گرفته به جهت رعایت حقوق شهروندان محترم رانندگان وسایل نقلیه ای که در سطح شهر اقدام به زدن بوق ممتد و یا انسداد معابر و یا ایجاد گره ترافیکی نمایند شماره پلاک در سامانههای فراجا توقیف خواهد شد.