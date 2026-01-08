به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان تربت‌ جام گفت: با توجه به مطالبات مردمی و برای حفظ آرامش عمومی، پلیس با هرگونه ایجاد آلودگی صوتی توسط خودرو‌ها از جمله استفاده از بوق‌ های غیر متعارف، سیستم‌ های صوتی پرقدرت و حرکات نمایشی برخورد قانونی خواهد کرد.

سرهنگ شهنواز افزود: به این منظور خودرو‌های متخلف بدون اغماض توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد و رانندگان نیز طبق قانون اعمال مقررات می‌شوند.

وی ادامه داد: هدف پلیس ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان است و انتظار می‌ رود رانندگان با رعایت قوانین، از هرگونه رفتار ناهنجار که موجب سلب آسایش عمومی می‌شود خودداری کنند.

فرمانده انتظامی تربت‌جام با تأکید بر همکاری شهروندان گفت: حسب هماهنگی قضایی صورت گرفته به جهت رعایت حقوق شهروندان محترم رانندگان وسایل نقلیه‌ ای که در سطح شهر اقدام به زدن بوق ممتد و یا انسداد معابر و یا ایجاد گره ترافیکی نمایند شماره پلاک در سامانه‌های فراجا توقیف خواهد شد.