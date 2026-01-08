پخش زنده
پس از اعلام فراخوان ضد ایرانی برای ایجاد اغتشاش در شهرها و مکانهای مختلف، معدودی از برندها و فروشگاهها در زمینه همراهی فراخوان معاندین اقدام به تبلیغ محتوای غیر مستقیم کردند و در همین زمینه برای تعدادی از این برندها و فروشگاهها پرونده قضائی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انتشار فراخوان برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در شهرهای مختلف کشور با همراهی مستقیم و غیر مستقیم معدودی از برندها و فروشگاهها همراه شده است. در همین زمینه دادستان تهران با دستور به ضابط خاص قضائی از آنها خواسته است با رصد و پایش فضای مجازی متخلفین را به منظور تشکیل پرونده قضائی به دادستانی تهران معرفی کنند.
در همین رابطه طی روز و شب گذشته چندین پرونده قضائی علیه برخی برندها و فروشگاهها تشکیل شده است.
همچنین با توجه به حمایت غیر مستقیم معدودی از چهرههای مشهور از اغتشاشات با پیگیری دادستانی تهران و گزارش ضابط قضائی برای این افراد پرونده قضائی تشکیل شده است.
این گزارش حاکی است رصد و پایش فضای مجازی از سوی ضابطین خاص ادامه دار خواهد بود و با هرگونه حمایت چهرهها، و برندها برخورد بازدارنده می شود.