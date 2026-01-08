رئیس حوزه قضائی بخش گلباف گفت "برای رسیدگی به مشکلات و معضلات مردم روستاهای جنوبی این بخش، به‌همراه فرمانده انتظامی در این مناطق مسائل و دغدغه‌های مردم از نزدیک بررسی شد

"به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان حجت‌الاسلام مسعود توکلی‌زاده با اشاره به هدف این بازدید میدانی گفت: "این حضور به‌منظور شنیدن بی‌واسطه مطالبات مردمی و بررسی راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات انجام شده و روستاهای حرمک، کشیت و نسک به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است."

وی همچنین افزود: "در این دیدارها، دغدغه‌های اهالی شنیده شد و از وضعیت معضلات اجتماعی و اقتصادی در این مناطق آگاه شدیم. این موضوع تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری‌های آینده ما خواهد داشت."

رئیس حوزه قضائی گلباف بر اهمیت حضور مسئولان در مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: "حضور مسئولان قضائی و انتظامی در نقاط دورافتاده نشان‌دهنده عزم جدی برای حل مسائل و مشکلات مردم است."

