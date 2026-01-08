مدیرکل صنعت، معدن و تجارت در بازدید از واحد عرضه مرغ منجمد در کردکوی، تداوم عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب و کیفیت مناسب را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت به همراه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کردکوی و مسئول نظارت و بازرسی از روند توزیع مرغ منجمد، وضعیت تأمین و نگهداری آن، و همچنین رعایت ضوابط بهداشتی و قیمت‌گذاری بازدید کردند.

درویشعلی حسن‌زاده در این بازدید، بر ضرورت نظارت مستمر بر شبکه توزیع اقلام پروتئینی تأکید کرد و هدف از این بازدید را اطمینان از تداوم عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب و کیفیت مناسب عنوان کرد .

وی افزود: عرضه به‌ موقع و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی، یکی از اولویت‌های جدی صنعت، معدن و تجارت استان است.

حسن زاده همچنین از همکاری واحدهای صنفی در تأمین کالاهای تنظیم بازار قدردانی کرد و تعامل سازنده میان اصناف، دستگاه‌های نظارتی و شهروندان را خواستار شد.