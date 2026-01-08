استاندار مرکزی: دشمن دندان طمع به منابع‌مان دارد و ما در کنار هم از شرایط سخت عبور کرده و او را شکست می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دیدیم که دشمن در کمین منابع کشورهاست و دندان طمع به منابع ما نیز دارد؛ در حالی که شرایط سخت کنونی با ایستادن در کنار هم، قابل عبور است و در این زمینه اصناف نقش مهمی دارند.

استاندار مرکزی با بیان این مطلب در نشست نمایندگان اصناف مختلف در اتاق اصناف اراک افزود: ما با وجود انواع فشار‌های خارجی و حوادث در کنار هم توانستیم با کمک و دلسوزی نسبت به هم از شرایط سخت عبور کنیم و شرایط فعلی نیز با همدلی می‌گذرد و مهم همبستگی ست که باید حفظ کنیم.

مهدی زندیه‌وکیلی با بیان اینکه دولت در حال اجرای طرح‌های اقتصادی عدالت محور است تا بتواند با پرهیز از پرداخت ارز‌های میلیاردی به برخی تامین کنندگان اقلام مردم، یارانه را به مردم بدهد ابراز داشت: انتظار ما از اصناف این است که در کنار پیگیری مطالبات بحق خود، شرایط معیشتی مردم را نیز درک کنند و تا حد امکان با مدیریت قیمت‌ها و پرهیز از فشار مضاعف، همراهی لازم را داشته باشند و کنترل بازار و حفظ آرامش اقتصادی، نیازمند همکاری دوطرفه دولت و اصناف است.

استاندار مرکزی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که ممکن است در ماه‌های آینده نیز تصمیمات جدیدی برای عبور از مقاطع دشوار اتخاذ شود، اما با ایمان و امید به وعده الهی، اطمینان دارم که از این شرایط نیز عبور خواهیم کرد.

زندیه‌وکیلی افزود: تاریخ نشان داده است که سخت‌ترین مقاطع نیز پایانی داشته‌اند و ملت ایران هیچ‌گاه بی‌پناه نبوده است و امروز هم با صبر، همدلی و تحمل، نتیجه این دشواری‌ها به آرامش و گشایش خواهد رسید.

او با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی نمایندگان اصناف گفت: مطالبات استانی با پیگیری مسئولین مرتفع و بخشی مه مربوط به مسائل کشوری است در ارتباطات با ورزا و رئیس جمهور طرح و راهکار جست‌و‌جو می‌شود.

زندیه‌وکیلی در ادامه با اشاره به لزوم توسعه و تقویت اصناف و واگذاری امور به تشکل‌های صنفی به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی در دنیا گفت: در فرآیند کوچک سازی دولت، این اصناف و تشکل‌ها هستند که باید اداره امور را بر عهده بگیرند و دولت ناظر باشد و استان مرکزی نیز باید به این سمت حرکت کند.

او فروش اینترنتی، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و تغییر الگو‌های کسب‌وکار را از دیگر الزامات اصناف دانست و افزود: اتاق اصناف علاوه بر پیگیری مسائل صنفی، باید نقش پژوهشی و آینده‌نگرانه ایفا کند.

محمدباقر آقاعلیخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم با بیان اینکه بازار رصد می‌شود و رفع نیاز‌های مردم استان در صدر برنامه‌های استانداری است گفت: به زودی اقلام مورد نیاز مردم که با کاهش رو‌به‌رو بوده در فروشگاه‌ها موجود می‌شود.

استاندار با اشاره به حوزه نان و سایر کالا‌های اساسی گفت: برای هر یک از اتحادیه‌ها برنامه‌ریزی مشخصی انجام شده و تا پایان سال، جلسات تخصصی با تمامی اتحادیه‌ها برگزار می‌شود تا مشکلات هر صنف به‌صورت موردی بررسی و رفع شود.

تلاش برای جلوگیری از افزایش نامتعارف اجاره بها در سال جدید، رفع برخی مشکلات مالیاتی و لزوم توسعه بنکداری برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها نسبت به استان‌های دیگر، ممانعت ازتحمیل هزینه‌های اضافی و جریمه‌های سنگین به فعالان اقتصادی و برخورد مناسب دستگاه‌های مرتبط با اصناف با آنان از تدابیر این نشست بود.

مجید بسطامی رئیس اتاق اصناف استان مرکزی هم با اشاره به همراهی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی با اصناف گفت: انتظار داریم دولت نیز در شرایط خاص، اصناف را تنها نگذارد و آنان را در رفع مشکلاتی، چون بی‌سامانی سامانه‌ها، مسائل مرتبط با بخش کشاورزی، گردشگری و میراث فرهنگی، شهرداری، افزایش قیمت‌ها، تامین مواد اولیه و حفظ سرمایه مواجه است یاری رساند.

در این نشست اعضای اتحادیه‌ها و صنوف مختلف شهرستان اراک در بخش‌های مختلف مسایل و مشکلات خود را مطرح کردند.