کالای اساسی مورد نیاز مردم در انبارهای خراسان جنوبی موجود است مردم از خرید هیجانی پرهیز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، درحالی که نظارت بر بازار با همراهی اصناف ادامه دارد مسئولان اقتصادی استان در میز خبر به پرسشهای مردم در باره وضعیت تامین و توزیع کالاها و کالا برگها پاسخ دادند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با حضور در میز خبر صدا و سیمای استان تاکید کرد: به مردم اطمینان میدهم که التهابات بازار به زودی پایان خواهد یافت، مردم خریدهای هیجانی را متوقف کنند.
پارسا افزود: در حال حاضر در خصوص کالاهای اساسی هیچگونه کمبودی وجود ندارد و حتی روغنی که در برخی فروشگاهها کم است، ذخایر استان به اندازه کافی است.
به گفته وی از ابتدای سال نیز، در حوزه نظارت ۱۶ هزار بازرسی انجام شده که در نتیجه این بازرسیها، ۹۳۸ پرونده تشکیل شده که منجر به صدور رأی به میزان ۲۹ میلیارد تومان در اداره کل تعزیرات حکومتی استان شده است.
پارسا گفت: از این تعداد بازرسی، ۲۶۷ پرونده به ارزش حدود ۹ میلیارد تومان به کالاهای اساسی مرتبط بوده است.
وی افزود: تمرکز اصلی ما در حوزه نظارت بر بازرسی کالاهای اساسی است و همین امر موجب شده ۳۶ تیم بازرسی در سطح استان فعال باشند.
مدیر کل صمت خراسان جنوبی افزود: ۳۶ تیم بازرسی در استان برای رصد و پایش فروشگاههای زنجیرهای و بازار روزها در نوبت صبح و عصر پیش بینی شدند که ۶ تیم مختص مرکز استان است.
وی تاکید کرد: مردم در صورت مواجهه با هرگونه گرانفروشی یا احتکار، موضوع را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: مصرف روزانه مرغ استان بین ۴۵ تا ۵۰ تُن است، اما به دلیل خریدهای هیجانی، روز گذشته ۱۴۰ تن مرغ توزیع شده است.
مزایای اجرای این طرح به سفره مردم برمی گردد
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز با حضور در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: پس از سالها، شاهد اقدام شجاعانه دولت در اصلاح ساختار سیاستهای نظام ارزی کشور هستیم.
شریعتی فر افزود: چندنرخی بودن ارز همواره موجب نارضایتی عمومی بود و این سؤال مطرح میشد که مابهالتفاوت نرخ ارز به چه سمتی میرود که در هفته جاری اصلاح سیاستهای ارزی انجام شدو گامی مهم در جهت شفافسازی اقتصادی به شمار میآید.
به گفته وی از جمله فواید اصلی این طرح، شفافیت اقتصادی و کاهش فساد و رانت است تا مابهالتفاوت ارزی مستقیماً در سفره مردم اثرگذار باشد و نکته بعدی، تخصیص بهینه منابع ارزی است که به حفظ قدرت خرید مردم کمک میکند.
اعلام قیمتهای جدید روغن در استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز با حضور در برنامه گفت: تمامی دهکهای جامعه مشمول طرح کالابرگ خواهند بود.
اسفندیاری افزود: فروشگاههایی که تمایل به پیوستن به این طرح دارند، میتوانند از طریق شبکه ملی اعتبار یا همان درگاهِ شما درخواست خود را ارائه داده و به این طرح ملحق شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: قیمتهای جدید اقلام روغن به شرح زیر اعلام شده است:
روغن سرخکردنی ۶۷۵ گرمی با قیمت ۱۸۲،۱۰۰ تومان، روغن سرخکردنی دو کیلو و ۷۰۰ گرمی به قیمت ۷۲۶،۴۰۰ تومان و روغن سرخکردنی چهار و نیم کیلویی با قیمت ۱،۲۳۸،۴۰۰ تومان، همچنین، روغن سرخکردنی کمجذب ۸۱۰ گرمی به قیمت ۲۳۱،۰۰۰ تومان و نوع چهار و نیم کیلویی کمجذب با قیمت ۱،۲۸۱،۴۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
قیمت روغن مخلوط ۶۷۵ گرمی ۱۸۲،۰۰۰ تومان و نوع چهار و نیم کیلویی آن ۱،۱۸۲،۱۰۰ تومان تعیین شده است.
اشرفی افزود: درخصوص برنج، اقدامات لازم پیش از آزادسازی ارز و نهادهها انجام شده است و با همت استانداری، برنجهای وارداتی از گمرک ترخیص شده و ترخیص مابقی محمولهها تا هفته آینده تکمیل خواهد شد.
به گفته وی ۶۰۰ تُن برنج مصوب قبلی هیئت وزیران وارد گمرکات شده و از امروز کار انتقال آن به شهرستانها آغاز شده و همچنین ۳۰۰ تن دیگر نیز تخصیص خواهد یافت.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: میزان اعتبار تخصیص یافته به هر نفر یک میلیون تومان است که برای چهار ماه، مبلغ چهار میلیون تومان در کارت سرپرست خانوار شارژ شده است.
به گفته اشرفی این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی و سه گروه لبنیات، پروتئین، و خواربار شارژ شده است.
وی شیر، پنیر، ماست کمچرب، تخممرغ، گوشت (سفید و قرمز)، ماکارونی، برنج، قند و شکر، حبوبات و روغن مایع را از اقلام کالاهای اساسی عنوان کرد.
اشرفی گفت: هم اکنون ۵ هزار و ۷۰۰ فروشگاه در سطح استان به این طرح متصل شدهاند و امکان افزایش این تعداد نیز وجود دارد.
وی روشهای استعلام اعتبار کالابرگ را استفاده از اپلیکیشن شما، کانال رسمی در پیامرسان بله و کد دستوری ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع برشمرد.