رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی، از بازار و مراکز توزیع کالا‌های اساسی و میدان میوه و تره‌بار ارومیه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید، ضمن گفت‌و‌گو با کسبه و شهروندان، از نزدیک در جریان روند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، وضعیت قیمت‌ها و میزان رضایت مردم قرار گرفته و بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار و مقابله با هرگونه گران‌فروشی و احتکار تأکید کرد.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین پایدار اقلام ضروری، افزود: همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای حفظ آرامش بازار، حمایت از معیشت مردم و توزیع منظم و بدون وقفه کالا‌ها در دستورکار است.

وی در پایان با اشاره به وفور کالا در استان، تصریح کرد: مشکلات مطرح شده از سوی بازاریان و شهروندان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد.