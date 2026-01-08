مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: باید از ظرفیت صنایع، مشترکان پرمصرف، ادارات و سایر بخش‌های دارای مصرف نامتعارف، برای خرید برق سبز و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر با هشدار نسبت به اینکه توسعه سریع تجدیدپذیر‌ها بدون تعریف تقاضای پایدار، به افزایش مابه‌التفاوت و بزرگ‌تر شدن مطالبات از دولت منجر می‌شود، گفت: برای پایداری سرمایه‌گذاری در برق پاک باید بازار تقاضا را با ابزار‌هایی مانند تابلوی برق سبز، گواهی صرفه‌جویی و سازوکار‌های جدید ایجاد کرد.

وی افزود: برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر قیمت تمام‌شده مشخصی دارد و اگر خریدار و تقاضای پایدار برای آن تعریف نشود، هم هزینه‌ها بر دوش دولت قرار می‌گیرد و هم مطالبات صنعت برق افزایش می‌یابد و هم بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران با ریسک مواجه می‌شود به همین دلیل باید به سمت «بازارسازی برای تقاضا» رفت، یعنی از ظرفیت صنایع، مشترکان پرمصرف، ادارات و سایر بخش‌های دارای مصرف نامتعارف، برای خرید برق سبز و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر استفاده شود.



رجبی‌مشهدی درباره توسعه سازوکار‌های مرتبط با گواهی صرفه‌جویی و کارور برق به‌عنوان مسیر‌هایی برای ایجاد تقاضای جدید گفت: بهینه‌سازی مصرف تا زمانی که برق ارزان باشد، توجیه اقتصادی ندارد، اما با ابزار‌های مناسب می‌توان کاهش مصرف را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کرد و از منافع آن برای توسعه برق پاک بهره برد.



مدیرعامل توانیر تأکید کرد: اگر تقاضا برای برق تجدیدپذیر به‌درستی تعریف شود، توسعه نیروگاه‌های پاک بدون فشار مضاعف مالی بر دولت پیش خواهد رفت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز پایدارتر خواهد شد.