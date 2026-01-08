به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این مراسم گفت: مجوز احداث دوهزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان صادر شده و تا پایان سال ۵۰۰ مگاوات از این طرح‌ها به بهره برداری می‌رسد.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: استان همدان پیشتاز در احداث نیروگاه‌های خورشیدی است.

این نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری ۵۰ میلیون دلاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکی با توان ۷۰ مگاوات و در زمینی به مساحت ۸۰ احداث خواهد شد.

هم اکنون در شهرستان کبودراهنگ حدود ۱۶ مگاوات برق بوسیله نیروگاه‌های خورشیدی تولید و به مدار توزیع برق کشور تزریق می‌شود.