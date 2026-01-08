پخش زنده
با حضور استاندار همدان عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۷۰ مگاواتی یکی از واحدهای تولید فولاد در شهرک صنعتی ویان کبودراهنگ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این مراسم گفت: مجوز احداث دوهزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان صادر شده و تا پایان سال ۵۰۰ مگاوات از این طرحها به بهره برداری میرسد.
حمید ملانوریشمسی افزود: استان همدان پیشتاز در احداث نیروگاههای خورشیدی است.
این نیروگاه خورشیدی با سرمایه گذاری ۵۰ میلیون دلاری بخش خصوصی و تسهیلات بانکی با توان ۷۰ مگاوات و در زمینی به مساحت ۸۰ احداث خواهد شد.
هم اکنون در شهرستان کبودراهنگ حدود ۱۶ مگاوات برق بوسیله نیروگاههای خورشیدی تولید و به مدار توزیع برق کشور تزریق میشود.