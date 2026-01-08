بزرگترین ائتلاف ضد جنگ در اروپا اقدام دولت انگلیس را در آنچه تبانی با آمریکا برای توقیف نفتکش روسی خوانده، اقدام بالقوه جنگی، کاملا شرم آور و غیر مسئولانه دانست .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما بزرگترین ائتلاف ضد جنگ در اروپا اقدام دولت انگلیس را در آنچه تبانی با آمریکا برای توقیف نفتکش روسی خوانده، اقدام بالقوه جنگی، کاملا شرم آور و غیر مسئولانه دانست و از دولت انگلیس خواست فوراً هرگونه دخالت در اقدامات غیرقانونی، تحریک آمیز و شدیدتر دونالد ترامپ را متوقف و علنا باند بازی ترامپ را محکوم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در این بیانیه آمده است تقریباً غیرقابل باور است که وزیر دفاع این کشور گفته است دولت "به اقدامات خود علیه فعالیت ناوگان سایه ادامه خواهد داد. " به نوشته این سازمان صلح طلب، برای جهان روشن است که اقدامات آمریکا ما را به سمت درگیری گسترده‌تر و فاجعه بالقوه سوق می‌دهد.

سازمان صلح طلب با عنوان کارزار "جنگ را متوقف کنید" (Stop the War) در انگلیس در بیانیه خود این اقدام دولت انگلیس را افزودن بر تنش جهانی نامید و افزود: شنیدن اینکه یک پایگاه نظامی انگلیس، در توقیف غیرقانونی یک نفتکش با پرچم روسیه به دست نیرو‌های آمریکایی دست داشته است، وحشت آور است.

به نوشته این کارزار صلح طلب، نفتکش خالی روسیه، در نزدیکی آب‌های انگلیس توقیف شد و دولت انگلیس تأیید کرده است که نیروی هوایی این کشور، به ارتش آمریکا در این اقدام کمک کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است، این اقدام دزدی دریایی به دنبال ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا و همسرش توسط ارتش آمریکا، ادعای ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا اکنون مسئول ونزوئلا ست و اعلام اینکه آمریکا میلیارد‌ها دلار نفت ونزوئلا را می‌برد انجام می‌شود.