پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو از اجرای یک اقدام داوطلبانه و پیشگیرانه در خصوص برخی سری ساختهای شیرخشک وارداتی و همزمان از تسهیل فرآیند دریافت شیرخشک رژیمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شهرام شعیبی مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو اعلام کرد: در راستای صیانت از سلامت مصرفکنندگان و با هدف شفافسازی، شرکت نستله ایران با هماهنگی کامل سازمان غذا و دارو، اقدام به خروج محدود برخی سری ساختهای مشخص شیرخشک نان اچ آ یک و آلفامینو از چرخه عرضه کرده است. این اقدام ماهیت کاملاً پیشگیرانه داشته و پس از شناسایی، عرضه و فروش این سری ساختها بلافاصله متوقف شد.
وی افزود: سایر محصولات موجود در بازار از نظر ایمنی و کیفیت در وضعیت مطلوب قرار دارند و مصرف آنها بدون نگرانی امکانپذیر است. فرآیند جمعآوری سری ساختهای مشمول این اقدام نیز مطابق ضوابط مصوب و تحت نظارت دقیق مراجع ذیربط در حال انجام است.
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو تأکید کرد: محصولات شیرخشک نوزاد تولید داخل کشور از ماده اولیه مورد اشاره استفاده نمیکنند و مشمول این اقدام پیشگیرانه نیستند.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، شعیبی همچنین از فراهم شدن امکان دریافت شیرخشک رژیمی برای افراد بالای ۲ سال خبر داد و گفت: از امروز این گروه سنی میتوانند یک عدد سهمیه شیرخشک رژیمی را از طریق کارتابل تیتک دریافت کنند. این تصمیم بهویژه مشکل والدینی را برطرف میکند که نوزاد تازه متولد شده دارند اما هنوز مراحل صدور شناسنامه یا ثبت اطلاعات کودک تکمیل نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو با نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و همکاری مسئولانه تولیدکنندگان و واردکنندگان، سلامت مصرفکنندگان را اولویت مطلق دانسته و تمامی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را بهصورت شفاف و بهموقع اطلاعرسانی میکند.