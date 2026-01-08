پخش زنده
اجرای طرحهای آبخیزداری گام مهمی در توسعه بخش کشاورزی، مهار سیلابها و افزایش بهره وری منابع آبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد گفت: سیل بند یا بند سنگی راهی برای کنترل روان آبهاست، طرحی که از دو سال پیش در بالادست روستای لاچین مهاباد اجرا شده و دیگر سیلاب نمیتواند در دل زمین هایش جولان دهد.
سید انور حسینی افزود: سیل بندی که حالا در مسیر مقابله با سیلابهای فصلی حافظ جان و مال روستائیان شده است.
حسینی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ سازه آبخیزداری تاکنون در روستاهای شهرستان مهاباد احداث شده است.
به گفته کارشناسان برای پیشگیری از سیلابها و تغذیه منابع زیر زمینی، درحال حاضر شهرستان مهاباد به بیش از ۱۰۰ سازه آبخیزداری نیاز دارد.