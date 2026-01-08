به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ دانشگاه ملی مهارت استان زنجان اعلام کرد : دانشجویان آموزشکده پسران الغدیر ، آموزشکده دختران قائم (عج) و آموزشکده پسران ابهر باتوجه به برودت هوا و مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و همچنین رفاه حال دانشجویان و آمادگی هرچه بهتر آنان جهت شرکت در امتحانات پایان نیمسال کلیه کلاس‌های آموزشی از مورخ ۲۰ الی ۲۴ دی ماه ۱۴۰۴ به صورت مجازی در سامانه آموزش مجازی دانشگاه (سمیاد) برگزار خواهد شد.

امتحانات عملی و تحویل پروژه پس از برگزاری امتحانات کتبی برگزار خواهد شد.

ضمنا با توجه به فعال شدن قابلیت ایجاد کلاس آنلاین داخل سامانه سمیاد از طریق لینک‌های ایجاد شده توسط اساتید با استفاده نرم افزار Adobe connect یا از طریق مرورگر، یا بصورت جایگزین (در صورت وجود مشکل) توسط نرم افزار Google Meet در کلاس آنلاین مطابق برنامه هفتگی خود شرکت نمایید. شایان ذکر است حضور و غیاب توسط اساتید صورت خواهد پذیرفت.