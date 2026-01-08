روابط‌عمومی سپاه حضرت اباالفضل لرستان اعلام کرد: یک شبکه سازمان‌یافته وابسته به شبکه های معاند خارجی و جریان‌های سلطنت‌طلب در شهرستان ازنا شناسایی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ روابط عمومی سپاه حضرت اباالفضل استان لرستان اعلام کرد:یک شبکه سازمان یافته در شهرستان ازنا که در جذب دختران جوان و تحت تأثیر القائات و آموزش‌های هدفمند رسانه‌های معاند خارجی و برخی کانال‌های تلگرامی وابسته به جریان‌های سلطنت‌طلب قرار گرفته بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، این افراد با دریافت آموزش‌هایی از طریق بسترهای مجازی، اقدام به تهیه و چاپ پرچم منتسب به نشان شیروخورشید و مطالب تبلیغی همراه با فراخوان‌های منتشرشده از سوی عناصر ضدایرانی کرده و قصد داشتند این اقلام را در سطح شهر توزیع و در تجمع های احتمالی مورد استفاده قرار دهند.

در این زمینه با اقدامات هوشمندانه، دقیق و به‌موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرستان ازنا، این تحرکات در مراحل اولیه شناسایی و از ادامه آن جلوگیری و با افراد مرتبط برخورد قانونی شد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تأکید بر نقش مهم خانواده‌ها در صیانت فکری و فرهنگی از فرزندان، از والدین محترم لرستانی خواست با افزایش مراقبت و آگاهی، اجازه ندهند نوجوانان قربانی جنگ شناختی، عملیات روانی و وعده‌های توخالی رسانه‌های خارجی شوند؛ رسانه‌هایی که به‌گفته این نهاد، هیچ‌گاه دلسوز مردم ایران نبوده و اهدافی چون ایجاد ناامنی، بی‌ثباتی و تضعیف انسجام ملی را دنبال می‌کنند.

در این پیام همچنین تأکید شده است : سازمان اطلاعات سپاه در کنار سایر دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، به‌صورت مستمر و همه‌جانبه، در حال رصد و شناسایی عوامل و مسببان هرگونه اقدام در جهت اخلال در امنیت و آرامش عمومی است.

همچنین از مردم هوشیار ،بصیر،انقلابی و غیور استان لرستان خواست شده است در صورت مشاهده هرگونه رفتار، فعالیت یا مورد مشکوک، مراتب را از طریق مسیرهای قانونی به دستگاه‌های امنیتی اطلاع دهند تا از بروز آسیب‌های اجتماعی و امنیتی پیشگیری شود.