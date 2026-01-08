اختتامیه مرحله استانی و شهرستانی مسابقات قرآن کریم با تجلیل از ۱۵۰ برگزیده
اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم خراسان رضوی با تجلیل از ۱۵۰ نفر برگزیده شهرستانی و مسابقات سراسری قرآن کریم در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط آقای علی ارجمندی، رتبه نخست کشوری آغاز شد و سرود جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه برنامه اجرا شد.
حجت الاسلام جمال ایزدی معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گزارشی از روند برگزاری مسابقات را ارائه کرد و تجلیل برگزیدگان شهرستان مشهد و تجلیل داوران مرحله استانی نیز از دیگر بخشهای این آئین قرآنی بود.
همچنین در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی سخنرانی کرد و اجرای حفظ قرآن کریم توسط آقای حسام فیوضی و ذکر توسل توسط آقای محسنزاده از بخشهای دیگر برنامه بود.
استاد محمدصادق علمی نیز از دیگر سخنرانان قرآنی مراسم اختتامیه بود.
در پایان این مراسم، از ۱۵۰ نفر برگزیده چهل و هشتمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم خراسان رضوی و مرحله شهرستانی مشهد تجلیل شد.