

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حجت احمدی که سال گذشته در تیم فولاد «ب» حضور داشت و در تابستان گذشته به استقلال خوزستان پیوست و پس از فسخ قرارداد با این باشگاه و طی تفاهم‌نامه سه جانبه راهی پیکان شد.

ظهر امروز جلسه‌ای با حضور نقی نائیجی، مدیرعامل باشگاه پیکان و بهنام ابوالقاسم‌پور، سرپرست باشگاه استقلال خوزستان بر سر انتقال حجت احمدی از اهواز به تهران برگزار شد و حجت احمدی ضمن فسخ قرارداد با استقلال خوزستان، با مدیران باشگاه پیکان به توافق رسید و قرارداد خود را با خودروسازان امضاء کرد.

احمدی ۲۱ ساله در تمام ۱۵ مسابقه دور رفت لیگ برتر و یک دیدار جام حذفی به میدان رفت و توانست سه گل به ثمر رساند و یک پاس گل بدهد و با این عملکرد راهی پیکان شد.