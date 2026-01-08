پخش زنده
امروز: -
حجت احمدی مهاجم تیم فوتبال استقلال خوزستان با امضای تفاهمنامهای سهجانبه به باشگاه پیکان تهران منتقل شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حجت احمدی که سال گذشته در تیم فولاد «ب» حضور داشت و در تابستان گذشته به استقلال خوزستان پیوست و پس از فسخ قرارداد با این باشگاه و طی تفاهمنامه سه جانبه راهی پیکان شد.
ظهر امروز جلسهای با حضور نقی نائیجی، مدیرعامل باشگاه پیکان و بهنام ابوالقاسمپور، سرپرست باشگاه استقلال خوزستان بر سر انتقال حجت احمدی از اهواز به تهران برگزار شد و حجت احمدی ضمن فسخ قرارداد با استقلال خوزستان، با مدیران باشگاه پیکان به توافق رسید و قرارداد خود را با خودروسازان امضاء کرد.
احمدی ۲۱ ساله در تمام ۱۵ مسابقه دور رفت لیگ برتر و یک دیدار جام حذفی به میدان رفت و توانست سه گل به ثمر رساند و یک پاس گل بدهد و با این عملکرد راهی پیکان شد.