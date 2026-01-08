نویسنده البرزی، با مجموعه داستان من ابن بطوطه هستم به‌عنوان برگزیده بخش داستان کوتاه هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مراسم اختتامیه هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و معتبرترین جوایز ملی در حوزه ادبیات،برگزار شد. این جایزه که هرساله به منظور ارج نهادن به برترین آثار داستانی و مستندنگاری کشور شکل می‌گیرد، امسال شاهد درخشش چشمگیر یک نویسنده بومی از استان البرز بود.

بر اساس اعلام هیئت داوران، در بخش داستان کوتاه این دوره، مجموعه داستان من ابن بطوطه هستم نوشته خسرو عباسی خودلان به عنوان اثر برگزیده را از آن خود کرد.

نکته حائز اهمیت این است که در این بخش، هیئت داوران هیچ اثر دیگری را شایسته تقدیر نشناخت که این امر، بیانگر کیفیت بالای اثر نویسنده البرزی در نگاه داوری‌های تخصصی جایزه جلال آل‌احمد است.

همچنین در این مراسم، استاد مرتضی سرهنگی برای کتاب قاسم در بخش مستندنگاری و محمدرضا کاتب برای رمان لمس در بخش داستان بلند و رمان، به‌عنوان برگزیدگان بخش‌های اصلی معرفی شدند.

ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز با صدور پیامی این دستاورد مهم را به خسرو عباسی خودلان تبریک گفت.