حاجیه خانم رقیه بیات مادر شهید داود بیات از شهدای استان زنجان دعوت حق را لبیک گفت و پس از سال‌های فراق امروز پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حاجیه خانم رقیه بیات مادر شهید داود بیات از شهدای استان زنجان دعوت حق را لبیک گفت و پس از سال‌های فراق امروز پنج‌شنبه ۱۸ دی ماه به فرزند شهیدش پیوست.

صبح امروز ۱۸ دی پیکر مادر این شهید والا مقام با حضور اقشار مختلف زنجان در خانه ابدی خود آرام گرفت و مراسم سوم و شب هفت این مادر مومن و انقلابی امروز از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶ در مسجد طالقانی زنجان برگزار شد.

شهید داود بیات ۱۰ فروردین ماه سال ۱۳۴۷، در روستای سها از توابع شهرستان زنجان به دنیا آمد.

این شهید والا مقام به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و ۲۸ مرداد ۱۳۶۷‏، در شلمچه به شهادت رسید. مزار او در زادگاهش واقع است.