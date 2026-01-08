۵۴۵ تن از علمای أهل سنت استان آذربایجان غربی در بیانیه‌ای ضمن درخواست جدی از مسئولان جهت رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی مردم، از مقام معظم رهبری، کیان ملی حمایت نمودند و به رژیم صهیونسیتی و آمریکا هشدار دادند؛ پاسخ مردم ایران و نیرو‌های نظامی به هرگونه ماجراجویی خارجی با قاطعیت تمام همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ۵۴۵ تن از علمای أهل سنت استان آذربایجان غربی در بیانیه‌ای ضمن درخواست جدی از مسئولان جهت رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی مردم، از مقام معظم رهبری، کیان ملی حمایت نمودند و به رژیم صهیونسیتی و آمریکا هشدار دادند؛ پاسخ مردم ایران و نیرو‌های نظامی به هرگونه ماجراجویی خارجی با قاطعیت تمام همراه خواهد بود.



ما، روحانیون اهل سنت شهرستان آذربایجان غربی، در آستانه تحولات حساس منطقه‌ای و داخلی، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، مواضع قاطع و انقلابی خود را در پنج اصل بنیادین به این شرح اعلام می‌داریم:



محور اول: تجدید میثاق با رهبری معظم انقلاب (محور وحدت و ثبات)

حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی، فریضه‌ای الهی و تکلیفی شرعی است که محوریت آن، رهبری حکیم و دوراندیش است. ما حمایت قاطع و خلل‌ناپذیر خود را از حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) اعلام می‌داریم. وجود پربرکت ایشان، لنگرگاه ثبات، نماد اقتدار و نقطه کانونی اتحاد شیعه و سنی در کشور است. هرگونه خدشه به جایگاه رفیع رهبری، هدف اصلی دشمنان برای تضعیف اساس ایران اسلامی است و ما در برابر آن، چون سدی استوار ایستاده‌ایم.

محور دوم: دفاع جانانه از کیان جمهوری اسلامی

نظام جمهوری اسلامی، میراث خون پاک هزاران شهید والامقام اهل سنت و تشیع و تجلی اراده ملت ایران است. ما اعلام می‌کنیم که این نظام، سنگر اصیل دین و استقلال کشور بوده و هرگز به بدخواهان اجازه نفوذ و تعرض نخواهیم داد. دفاع از مرز‌های اعتقادی و جغرافیایی این سرزمین، عهدی ناگسستنی است و ملت بیدار و متحد ایران، تمامی نقشه‌های شوم براندازی یا تجزیه را به زباله‌دان تاریخ خواهد سپرد.

محور سوم: هشدار قاطع به استکبار جهانی (آمریکا و رژیم صهیونیستی)

دشمنان قسم‌خورده ملت، به ویژه آمریکای مستکبر و رژیم منحوس و اشغالگر صهیونیستی، باید بدانند که دست‌های پلید آنان برای دخالت در امور داخلی ایران، همواره کوتاه بوده و خواهد ماند. هرگونه تلاش برای سوءاستفاده از شرایط داخلی به منظور ضربه زدن به امنیت ملی، از سوی ما به منزله عبور از خطوط قرمز ملی تلقی می‌شود. پاسخ ملت به این توطئه‌ها، نه صرفاً در کلام، بلکه در میدان عمل و با واکنش متقابل، قاطع و کوبنده خواهد بود.

محور چهارم: پیگیری مطالبات اقتصادی مردم

ما ضمن تفکیک کامل صفوف مطالبات بحق مردم از جریان سازماندهی‌شده فتنه و آشوب، اقدامات تخریب‌گرایانه اموال عمومی و خصوصی را محکوم می‌کنیم. حساب اخلال‌گران امنیت از مردم معترض به حق جداست.

همچنین، از دولتمردان می‌خواهیم که با درک عمیق از فشار وارد بر قشر‌های ضعیف، مدیریت بحران اقتصادی را در اولویت مطلق قرار داده و با عزم راسخ و اقدام جهادی، فوراً برای مهار تورم افسارگسیخته و ساماندهی وضعیت معیشت مردم چاره‌اندیشی کنند. رسیدگی به امور معیشتی، بهترین پادزهر در برابر توطئه‌های دشمن و مؤثرترین عامل در حفظ پشتوانه مردمی نظام است.

محور پنجم: حفظ وحدت و انسجام ملی

ملت سرافراز ایران بدانیم وحدت کلمه و انسجام ملی از رموز پیروزی ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه بود و همین امر نیز کلید حل مشکلات و رمز جاودانگی شما ملت سرفراز خواهد شد إن شاء الله.

جمعی از روحانیون اهل سنت استان آذربایجان غربی