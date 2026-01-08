پخش زنده
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم فردا جمعه ۱۹ دی به امامت آیت الله سعیدی در مصلای قدس اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،ستاد اقامه نماز جمعه قم اعلام کرد: نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۹ دی۱۴۰۴ در قم به امامت آیت الله سید محمد سعیدی اقامه خواهد شد.
سخنران پیش از خطبهها حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
اداره کل کمیته امداد امام خمینی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر ومعاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری درمیزهای خدمت پاسخگوی مردم خواهند بود.
این هفته غرفه گفتوگو و مشاوره دینی در زمینه روانشناسی با رویکرد اسلامی و در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات اعتقادی همراه با ویژه برنامه بازیهای ورزشی شاد و مفرح برای نوجوانان و جوانان برپاست.
مستند استعمار دلار در نماز جمعه این هفته بعد از اقامه نماز جمعه در مصلی اکران میشود.