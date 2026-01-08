به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آیین گرامیداشت سالروز شهادت سعید سیاح طاهری امروز در گلزار شهدای آبادان با حضور برخی مسئولان و اقشار مختلف مردم و خانواده شهید برگزار شد.

شهید سیاح طاهری پاسدار مدافع حرمی که به معنای واقعی، فعال فرهنگی بود.

شهید سیاح طاهری پس از دوران دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف فرهنگی در ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس کوشش زیادی داشت و اقدامات مؤثری از جمله ایجاد موزه دفاع مقدس آبادان و برگزاری یادواره‌های شهدا و عملیات جنگ تحمیلی را انجام داد.

شهید سعید سیاح طاهری دبیر مسابقات کتابخوانی و جشنواره‌های دانش آموزی دفاع مقدس بود که بصورت داوطلبانه جهت دفاع از حرم اهل بیت (ع) عازم سوریه شد و پس از مجاهدت‌های فراوان در دی ماه ۱۳۹۴ در منطقه خان طومان واقع در استان حلب سوریه به شهادت رسید.