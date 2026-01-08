پخش زنده
اولین بازی دوستانه گلگهر و نساجی در جزیره کیش باتساوی بدون همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم فوتبال گلگهر سیرجان که برای برپایی اردوی میانفصل راهی جزیره کیش شده است، ظهر امروز در دومین روز از اردوی خود، در یک دیدار تدارکاتی به مصاف نساجی مازندران رفت.
مهدی تارتار، سرمربی گلگهر، در این مسابقه استراتژی متفاوتی را در پیش گرفت و تصمیم گرفت بخش اعظم زمان بازی را به بازیکنان نیمکتنشین و مهرههای جوان تیمش اختصاص دهد. هدف کادرفنی از این تصمیم، محک زدن آمادگی این بازیکنان و بررسی شرایط آنها در موقعیت مسابقه بود.
نکته قابل توجه این دیدار، حضور دو خرید جدید سیرجانیها در ترکیب بود. محمدرضا عباسی و ژرمی ابونت برای نخستین بار با پیراهن گلگهر به میدان رفتند تا هماهنگی خود را با سایر نفرات تیم بسنجند.
سرمربی گلگهر تنها در دقایق پایانی مسابقه تصمیم گرفت بازیکنان اصلی و ترکیب ثابت خود را به زمین بفرستد تا آنها نیز در شرایط مسابقه قرار بگیرند. در نهایت تلاش دو تیم در این بازی درگیرانه گلی در بر نداشت و بازی با نتیجه ۰-۰ به پایان رسید.
اردوی آمادهسازی گلگهر در کیش ادامه دارد و طبق برنامهریزی کادرفنی، این تیم در روزهای آینده یک دیدار تدارکاتی دیگر را نیز برگزار خواهد کرد و این بار رو در روی فولاد خوزستان قرار خواهد گرفت.