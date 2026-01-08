به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛رئیس هیئت ورزشکار گری استان گفت: مسابقات قهرمانی شطرنج کارگران کشور که در ۱۶ تا ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ در استان کرمان با حضور ۱۵ تیم از سراسر کشور و ۶۰ بازیکن به صورت تیمی و در پنج دور به روش سوییسی برگزار شد.

سعیدی افزود: در این رقابت‌ها، تیم شطرنج کارگران خراسان شمالی، توانست مقام دوم تیمی را به خود اختصاص دهد، که نشان از توانمندی و ظرفیت ورزشکاران این استان در عرصه ورزش کارگری است.

وی ادامه داد: آقای آریا قائینی، نماینده خراسان شمالی، موفق شد مقام اول میز یک را کسب کند و آقای مهرداد درخشانی نیز مقام دوم میز دوم را به نام خود ثبت کند.