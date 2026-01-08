به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فرماندهی پلیس استان کنر امروز اعلام کرد: بر اثر انفجار گلوله باقیمانده از سال‌های جنگ در شهرستان " نورگل " استان کنر یک کودک کشته شد و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین بر اثر انفجار مشابه در شهرستان " اسمار " این استان، یک زن جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر زخمی شدند.

افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشور‌های جهان به انواع مین، مهمات و مواد منفجره است که علت اصلی آن چندین دهه جنگ است.

ماهانه ۵۵ نفر بر اثر انفجار‌های مهمات و مین در افغانستان کشته یا زخمی می‌شوند که ۸۵ درصد آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.