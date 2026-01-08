به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست مطبوعاتی روز پنچشنبه ۱۸ دی، در واکنش به دستور ترامپ برای خروج آمریکا از برخی سازمان‌های بین المللی، گفت: خروج آمریکا از سازمان بین‌المللی موضوع تازه‌ای نیست و دیگر خبری شگفت آوری به شمار نمی‌آید.

«مائو نینگ» درباره دستور ترامپ برای خروج آمریکا از ۶۶ سازمان بین‌المللی با ادعای ناسازگاری با منافع آمریکا گفت: «هدف از ایجاد سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های چندجانبه، استفاده از آنها برای حفظ منافع مشترک همه اعضا است، نه منافع یک کشور خاص. به همین علت، نظم بین‌المللی با محوریت سازمان ملل در ۸ دهه گذشته به صلح و ثبات جهان، توسعه اقتصادی و برابری ملت‌ها کمک کرده است.»

این سخنگو افزود: تحولات کنونی جهان بار دیگر نشان می‌دهد که تنها در صورت کارکرد عادی سازوکار‌های چندجانبه می‌توانیم از گسترش «قانون جنگل» و جایگزینی حقیقت و عدالت با زور جلوگیری کنیم؛ این نیز چیزی است که اکثر کشور‌های دنیا مخصوصا کشور‌های کوچک‌تر و ضعیف‌تر به آن نیاز دارند.

مائو نینگ تاکید کرد: در هر شرایطی که باشد، پایبندی چین بر چند جانبه‌گرایی و حمایت چین از نقش محوری سازمان ملل در مسائل بین‌المللی تغییری نخواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: به اتفاق دیگر اعضای جامعه جهانی سامانه حکمرانی جهانی را به سمت عادلانه‌تر و منطقی‌تر سوق خواهیم داد.