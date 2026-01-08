به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم
ا نشریه د هیل نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه تلاش خواهد کرد وتوهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، علیه دو لایحه مورد حمایت جمهوریخواهان را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، دهیل در قالب گزارشی اضافه کرد: هر چند رأیگیری برای لغو وتوها از نظر آییننامهای اقدامی معمول در مجلس نمایندگان محسوب میشود و کاخ سفید مدعی است این رأیگیری نشانه اختلاف میان دولت و جمهوریخواهان کنگره نیست، اما برخی نمایندگان ممکن است برای جلب رضایت رأیدهندگان حوزههای انتخابیه خود و تقویت شانس انتخاب مجدد، در برابر خواست کاخ سفید موضع بگیرند، بنابراین تلاش مجلس نمایندگان برای لغو وتوهای ترامپ اقدامی است که میتواند شکافها درون حزب جمهوریخواه را آشکارتر سازد و به آزمونی برای میزان وفاداری قانونگذاران این حزب به ترامپ تبدیل شود.
این گزارش میافزاید: دو لایحهای که ترامپ آنها را وتو کرده، یکی مربوط به تأمین مالی خط لوله انتقال آب آشامیدنی به جنوب شرقی ایالت کلرادو و دیگری درباره اعطای اختیار مدیریت بخشی از تالابهای اورگلیدز فلوریدا به قبیله بومی «میکوسوکی» است، این دو طرح پیشتر به علت غیرجنجالی بودن، بدون رأیگیری ثبت شده و به صورت شفاهی از کنگره عبور کرده بودند.
در ادامه آمده است: منتقدان میگویند وتوی این لوایح بیش از آنکه فنی باشد، ریشه در اختلافات و کینههای سیاسی ترامپ در ایالتهای کلرادو و فلوریدا دارد، در کلرادو، برخی این وتو را واکنشی سیاسی به پروندههای مرتبط با ادعاهای تقلب انتخاباتی میدانند، نماینده جمهوریخواه کلرادو که پیشنهاد دهنده طرح آبرسانی بوده، آشکارا از تصمیم ترامپ انتقاد کرده و آن را ضربهای به زیرساختهای حیاتی مناطق روستایی توصیف کرده است.
این گزارش اضافه کرد: در فلوریدا نیز اختلاف دولت ترامپ با قبیله میکوسوکی بر سر سیاستهای مهاجرتی و ساخت یک مرکز بازداشت مهاجران، در پسزمینه این وتو قرار دارد و ترامپ در بیانیه خود قبیله مذکور را متهم کرده که در برابر سیاستهای مهاجرتی دولتش مانعتراشی کرده است.
در ادامه گزارش آمده است: با این حال شماری از جمهوریخواهان گفتهاند هنوز در حال بررسی دلایل وتو هستند و ممکن است به لغو آن رأی دهند و برخی نمایندگان تأکید کردهاند که در صورت لزوم از شکستن وتوی رئیسجمهور هراسی ندارند و اولویت آنها منافع حوزههای انتخابیهشان است.
این گزارش در پایان مینویسد: لغو وتوی ریاستجمهوری مستلزم کسب رأی دوسوم نمایندگان در مجلس و سناست؛ امری که بهندرت رخ میدهد، با این حال همین تلاش میتواند نشانهای از افزایش فاصله میان ترامپ و بخشی از جمهوریخواهان کنگره باشد، این شکاف پیشتر نیز در موضوعاتی چون یارانههای بیمه درمانی و نظارت بر پروندههای حساس قضایی خود را نشان داده است.