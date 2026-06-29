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واحد دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان که در زمینه تولید انرژی خورشیدی فعالیت میکند، توانست اقتصاد روستای نردین شهرستان میامی را متحول کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ به گفته عیسی صالحیان مدیر شرکت دانش بنیان با ورود این واحد به منطقه کالپوش و روستای نردین ۶۰۰ شغل پایدار مرتبط به تولید انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه در نردین ایجاد شد که در طول یک سال گذشته همه این نیروی کار در طرحهای مختلف احداث نیروگاه خورشیدی در استان سمنان و کشور مشغول فعالیت هستند.
وی افزود: تمام مهارتهای لازم برای احداث نیروگاه خورشیدی در بین افراد شاغل روستا وجود دارد.
این واحد که از سال گذشته تا کنون توانسته ۲۰۰ مگاوات انرژی تولید کند ، برای آینده تولید ۲۰۰ مگاوات برق با استفاده از مشارکت همه مردم در تولید انرژی خورشیدی را در برنامه خود قرار داده است