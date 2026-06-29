به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ به گفته عیسی صالحیان مدیر شرکت دانش بنیان با ورود این واحد به منطقه کالپوش و روستای نردین ۶۰۰ شغل پایدار مرتبط به تولید انرژی خورشیدی و احداث نیروگاه در نردین ایجاد شد که در طول یک سال گذشته همه این نیروی کار در طرح‌های مختلف احداث نیروگاه خورشیدی در استان سمنان و کشور مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: تمام مهارت‌های لازم برای احداث نیروگاه خورشیدی در بین افراد شاغل روستا وجود دارد.

این واحد که از سال گذشته تا کنون توانسته ۲۰۰ مگاوات انرژی تولید کند ، برای آینده تولید ۲۰۰ مگاوات برق با استفاده از مشارکت همه مردم در تولید انرژی خورشیدی را در برنامه خود قرار داده است