به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ مهدی شهاب الدین گفت: ماموران یگان امداد شهرستان سرخه و گشت انتظامی لاسجرد حین گشت زنی در محور به یک دستگاه خودروی نیسان مظنون شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در بازرسی از قسمت بار خودرو، ۳ هزار و ۶۰ پاکت انواع سیگار خارجی، ۶۴ بسته ۹۰ عددی انواع قرص‌های ویتامین میوه‌ای و هزار و ۴۴۰ قلم انواع رژ لب قاچاق را کشف و ضبط کردند.

سرهنگ شهاب الدین با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: پرونده تشکیل و راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.