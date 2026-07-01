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طرح مرمت و ساماندهی بنای تاریخی چاپارخانه واقع در روستای دهملای شاهرود آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود گفت : مرمت این بنا با هدف صیانت از میراث فرهنگی و بازگرداندن شکوه معماری اصیل این بنای واجد ارزش در دستور کار قرار گرفته است.
سید محمدصادق رضویان افزود: در این مرحله از مرمت، تمرکز بر عملیات آواربرداری، اجرای پیبندی و استحکامبخشی به بخشهای آسیبدیده بناست و بازسازی و مرمت نماهای داخلی و خارجی و اجرای اندود سنتی کاهگل، همگی با رعایت دقیق اصول حفاظتی و مطابق با استانداردهای مرمت آثار تاریخی انجام میشود.