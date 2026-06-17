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هواشناسی خوزستان برای سواحل خوزستان از چهارشنبه بیست و هفتم خرداد هشدار صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت امروز همچنان سرعت باد در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی و غربی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهر دور از انتظار نیست.
همچنین از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط روز یکشنبه (بویژه طی صبحگاه و شامگاه)، جریانات جنوبی بتدریج موجب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان و سپس طی روزهای جمعه و شنبه علاوه بر سواحل و مناطق جنوبی تا بخشهای مرکزی و غربی نیز گسترش خواهد یافت و در انتها روز یکشنبه از شدت آن کاسته خواهد شد و فقط سواحل و مناطق جنوب شرقی استان همچنان تحت تاثیر افزایش رطوبت خواهد بود.
از امروز تا روز دوشنبه روند تدریجی افزایش دما در سطح استان پیش بینی میشود، به طوریکه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اکثر نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتطار است. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز مواج است.
در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۴.۹ و ایذه با ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۳.۸ و کمینه ۲۸.۶ درجه سانتیگراد رسیده است. "