قرارگاه اربعین رسانه ملی امسال با محوریت جبهه جهانی مقاومت، جلوه های دلدادگی به سید و سالار شهید را از مرز شلمچه به روی آنتن می برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، نماینده وزیر کشور و نماینده وزارت نیرو، به همراه رئیس ستاد اربعین رسانه ملی، با حضور در مرز شلمچه، آخرین وضعیت زیرساخت‌های این پایانه مرزی را برای استقبال از زائران اربعین حسینی مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید با همراهی مسئولان وضعیت سالن پایانه مسافری شلمچه که در جریان جنگ تحمیلی آسیب دیده بود، ارزیابی و اقدامات لازم در نظر گرفته شده است.

غلامعلی دبیر کمیته زیرساخت اربعین کشور با تأیید پیشرفت فیزیکی مناسب، اعلام کرد: بخش دوم این سالن نیز تا ۱۵ روز آینده به طور کامل آماده خواهد شد.

پوشش رسانه‌ای امسال با محوریت مقاومت

رئیس ستاد اربعین سازمان صداوسیما، در این نشست با قدردانی از عملکرد صداوسیمای آبادان در سال‌های گذشته، گفت: امسال با توجه به شرایط ویژه کشور، اربعین با محوریت مقاومت و با استفاده از ظرفیت دوربین‌های رسانه ملی پوشش رسانه ای خواهد شد و اطلاع‌رسانی دقیق به زائران در دستور کار قرار دارد.

شیخ اکبری همچنین بر لزوم مستندسازی اقدامات مدیران کل استانی در شبکه‌های سراسری تأکید کرد و افزود: انعکاس حضور پرشور مردم در مرز شلمچه، وظیفه خطیر شبکه آبادان است که تاکنون به خوبی انجام شده است.

درخواست توجه ویژه به زیرساخت‌های خرمشهر

حجت‌الاسلام عادل‌پور، امام جمعه خرمشهر، نیز در این جلسه ضمن تشکر از تلاش‌های رسانه‌ای، از مسئولان خواست تا به زیرساخت‌های این شهرستان به ویژه در حوزه تردد و خدمات شهری توجه بیشتری داشته باشند و گفت: همه نگاه‌ها به شهرداری است، اما باید از این نهاد حمایت شود.

افزایش سهمیه آب خرمشهر؛ درخواست فرماندار از مسئولان کشوری

فرماندار ویژه این شهرستان در جلسه ستاد اربعین شهرستان خرمشهر، با انتقاد از اختصاص سهمیه محدود آب غدیر، خواستار افزایش دائمی آن شد و گفت: شاخص سهمیه آب از سال ۹۵ تعیین شده و نباید تنها در ایام اربعین افزایش یابد؛ چرا که این رویکرد با مشکلات جدی برای شهرستان همراه خواهد شد.

لفته دورکوندی همچنین با اشاره به مصوبات روشنایی مسیر و پایداری شبکه برق، تصریح کرد: باید از برکت اربعین برای افزایش ظرفیت‌های شهرستان استفاده کنیم و اجازه ندهیم فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها وارد آورد.

آمادگی کامل در بخش آب و برق شلمچه

محمد مرادی، مسئول کمیته آب و برق وزارت نیرو در ستاد اربعین کشور هم، با اشاره به افزایش تردد زائران از مرز شلمچه در سال‌های اخیر، اظهار داشت: در حال حاضر کمبود خاصی در حوزه آب و برق این مرز وجود ندارد و همکاران ما در استان و شهرستان‌های آبادان و خرمشهر آماده رفع هرگونه مشکل احتمالی پیش از آغاز مراسم اربعین هستند.

بر اساس این گزارش، مرز شلمچه یکی از مهم‌ترین معابر تردد زائران اربعین است و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز حجم بالایی از مسافران از این مسیر تردد کنند.