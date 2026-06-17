به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی رحیمی اظهار کرد: در پی وقوع نزاع دسته جمعی مسلحانه منجر به جرح پنج نفر از شهروندان در مینوشهر، بلافاصله چند تیم عملیاتی متشکل از فرماندهی بخش مینو، پلیس اطلاعات و یگان امداد شهرستان خرمشهر به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران در محل درگیری حاضر و ضمن برقراری نظم هشت نفر از عوامل اصلی نزاع دستگیر و در ادامه، تحقیقات برای دستگیری فرد تیرانداز را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: پس از انجام تحقیقات و اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس موفق شدند عامل اصلی نزاع و تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات منسجم پلیسی او را در مخفیگاهش دستگیر و یک قبضه سلاح شکاری به کار رفته در صحنه درگیری از او کشف شد.

سرهنگ رحیمی با اشاره به اینکه متهمان با قرار مناسب روانه زندان شدند، تصریح کرد: با این گونه افراد هنجارشکن قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.