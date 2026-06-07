در این آلبوم مستند، تصاویری از خانهها و سازههای چوبی و سنتی گیلان را میبینید که پس از شناسایی از روستاهای مختلف، واچینی و در موزه میراث روستایی گیلان دوباره چینی شدند. این خانهها و انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی نمونههای معماری ارشمند بومی هستند که در موزه میراث روستایی گیلان و در زمینی به مساحت بیش از ۲۶۰ هکتار نگهداری میشوند. این مجموعه که قدمت بناهای آن بهطور متوسط به ۱۵۰ سال میرسد، نمونهای کوچک، اما واقعی از معماری سازگار با زیست بوم گیلان است. برخی خانهها روی پایههای چوبی عمودی و افقی قرار دارند تا با متحرک شدن هنگام زلزله، ایمن بمانند. همچنین برخی خانههای چوبی در معماری گیلان، بدون حتی یک میخ ساخته میشدند. این بناها فقط با برشهایی که روی چوبها ایجاد و به هم متصل و محکم میشدند.
عکاس :الهه فلاح
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۰۸:۳۰