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برداشت گیلاس از ۳۹۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول در شهرستان شاهرود آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ محمدحسن غریب مجنی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود پیشبینی کرد در سال زراعی جاری، حدود ۲ هزار تن گیلاس از باغ های این شهرستان برداشت شود.
غریب مجنی با بیان اینکه ۲۹۶ هکتار از باغ های گیلاس شهرستان شاهرود در بسطام قرار دارد پیش بینی میزان برداشت از هر هکتار را ۶ تن اعلام کرد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شاهرود به تنوع ارقام کشت شده در ۳ هکتار باغ نمونه ارقام گیلاس در این شهرستان اشاره کرد و افزود: کشت ارقامی نظیر تکدانه مشهد، شیشهای، بینگ و اسکا در کنار هم، نشاندهنده توجه بهرهبرداران به تنوع تولید و پاسخگویی به نیازهای مختلف بازار است.
برداشت گیلاس در شهرستان شاهرود تا اواخر تیرماه ادامه دارد.