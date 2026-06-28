به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️کوروش گیلوری با حمایت‌های خانواده و اساتید هنرستان خود این کنترل کننده صنعتی را هم در بخش سخت افزاری و هم نرم افزاری طراحی کرد و ساخت.

کنترل کننده ها در حوزه برق و الکتروتکنیک یکی از ابزار‌های مهم صنعتی و تولیدی هستند و برای مدیریت و برنامه ریزی ماشین آلات و اتوماسیون صنعتی کاربرد دارند.

کنترل کننده ها وظیفه رفع خطاهای موجود در فرایندهای صنعتی را با توجه به قوانین کنترل دارند. در واقع زمانی که مقدار سیگنال به دست آمده با سیگنال مرجع اختلاف داشته باشد، انواع کنترل کننده های صنعتی وظیفه دارند این میزان خطا را جبران کنند.