به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، با اعلام تشکیل قرارگاه رسانه‌ای اربعین به منظور انسجام اطلاع‌رسانی، بر مدیریت متمرکز تردد زائران خارجی از مرز چذابه و آماده‌سازی سالن تجاری به عنوان پایگاه اصلی پذیرش تأکید کرد.

ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی انتظامی استانداری، در جلسه ستاد استانی اربعین حسینی گفت: قرارگاه رسانه‌ای اربعین استان خوزستان با مسئولیت اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری راه‌اندازی می‌شود تا اطلاعات به‌موقع به کلیه استان‌ها منتقل شود.

حیاتی با اشاره به مدیریت تردد اتباع خارجی از مرز چذابه تصریح کرد: اتباع مقیم ایران از شلمچه و اتباع غیرمقیم از چذابه عبور خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود امسال اتباع پاکستانی نیز وارد مرز شوند که یا با خودرو‌های شخصی و اتوبوس می‌آیند یا به صورت هوایی وارد اهواز می‌شوند که باید برای انتقال آنها به چذابه برنامه‌ریزی شود.

معاون استاندار خوزستان افزود: سالن تجاری چذابه به عنوان پایانه اصلی پذیرش اتباع آماده‌سازی و گیت‌های آن نصب شود. سالن‌های دیگر صرفاً برای شرایط اضطرار و مدیریت موج‌های سنگین زائران در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر ظرفیت سالن تجاری برای پذیرش روزانه تا پنج هزار زائر اظهار داشت: در سالن تجاری، با دسته‌بندی زائران در گروه‌های پانصد نفری، فرایند خروج به سرعت انجام می‌شود. گیت‌های اضطراری نیز باید برای مواقع ضروری فعال باشند.

حیاتی در خصوص تفکیک مسیر تردد زائران داخلی و اتباع خارجی گفت: مسیر ورودی سالن تجاری باید با اولویت دسترسی مناسب، آماده‌سازی و تجهیز شود تا مشکلی در تردد زائران ایجاد نشود.