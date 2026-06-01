بسیاری از صداپیشگان تلویزیون، در روز‌هایی که کشور با جنگ و تعطیلیِ بخشی از فعالیت‌های سازمانی مواجه بود، پای کار ماندند تا روند تولید و پخش آثار متوقف نشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشید شکیبا، مدیر دوبلاژ سیما با اشاره به مدیریت این وضع بحرانی و تمهیداتی که برای حفظ امنیت، آرامش و انگیزه همکاران در نظر گرفته شد، گفت: در چنین موقعیتی طبیعی بود که اولویت نخست ما حفظ امنیت و آرامش همکاران باشد. دوبله، کاری کاملاً گروهی است و اگر آرامش روانی و تمرکز وجود نداشته باشد، کیفیت کار آسیب می‌بیند. از همان روز‌های ابتدایی تلاش کردیم برنامه‌ریزی‌ها را منعطف‌تر کنیم، ساعات ضبط کاهش پیدا کرد، برخی کار‌ها اولویت‌بندی شد و همکاران به‌صورت نوبتی و با تعداد محدودتر حضور یافتند تا فشار کمتری بر افراد وارد شود.

وی حفظ ارتباط مستمر با دوبلورها، مدیران دوبلاژ و عوامل فنی را در این شرایط مهم دانست و ادامه داد: در این شرایط هرکسی وضعیت خود را باید حفظ می‌کرد و ما نیز حواسمان بود که اگر کسی به دلیل شرایط خانوادگی یا نگرانی‌های امنیتی امکان حضور ندارد دچار سختی نشود و در عین حال لازم بود که کار دچار اختلال نشود.

شکیبا افزود: نکته ارزشمند برای من این بود که بسیاری از هنرمندان دوبله با احساس مسئولیت حرفه‌ای و تعلقی که به رسانه ملی دارند، داوطلبانه همکاری کردند و اجازه ندادند آنتن شبکه‌ها از آثار باکیفیت خالی بماند. این همدلی و تعهد برای ما فراموش‌نشدنی، بسیار ارزشمند و قابل‌احترام است.

مدیر دوبلاژ سیما درخصوص آثاری که به‌طور مشخص در وضعیت جنگی و فضای خاص اجتماعی آماده و دوبله شد، گفت: خوشبختانه با وجود همه محدودیت‌ها، روند تولید متوقف نشد و چندین طرح مهم به سرانجام رسید. در حوزه مجموعه های نمایشی، چند مجموعه خارجی خانوادگی و پلیسی دوبله شد که برخی از آنها در جدول پخش شبکه‌ها قرار گرفته‌اند. در بخش فیلم‌های سینمایی نیز تعدادی آثار روز جهان برای مناسبت‌های مختلف آماده شدند.

شکیبا با اشاره به اهمیت دوبله در حوزه کودک و نوجوان افزود: چند پویانمایی سینمایی و مجموعه سریالی برای شبکه کودک و نهال را در این روز‌های سخت به پایان رساندیم. همچنین در بخش مستند، مجموعه‌هایی در حوزه طبیعت، حیات‌وحش، علم و فناوری و تاریخ معاصر جهان آماده پخش شد. تلاش ما این بود که تنوع آثار حفظ و نیاز شبکه‌های مختلف در این دوره تأمین شود.

وی افزود: «انفجار در قطار»، «صدای هند رجب»، «میراث آتشنشانان»، «تونل»، «بازگشت قهرمان»، «هوش مصنوعی»، «رؤیای مردان کوچک»، «آگوست فرمول یک»، «پلیس خندان»، «مأمور مخفی»، «مرد و کودک»، «داستان مارسلا»، «نفت سارا» و «گرینلند ۲»، از جمله فیلم ها و «چهار نگهبان»، «شهر سقوط»، «لویانگ» و «دهیاری»، از جمله مجموعه های است که این روزها دوبله شده است.

مدیر دوبلاژ سیما با مروری بر کارنامه دوبلاژ تلویزیون در سال گذشته آن را سالی پربار توصیف کرد و گفت: سال گذشته از نظر حجم تولید و تنوع آثار، سال پرباری برای دوبلاژ تلویزیون بود. در حوزه مجموعه، چند مجموعه مطرح خارجی با حضور مدیران دوبلاژ و گویندگان باسابقه آماده پخش شده که در سال جاری پخش خواهد. «تیم شعله آبی»،«لویانگ»، «دهیاری» و «کد سیاه»، ازجمله این مجموعه هاست.

شکیبا افزود: در بخش سینمایی نیز تعدادی فیلم مهم روز جهان که هم از نظر ساختار هنری و هم از نظر استقبال جهانی مورد توجه بوده‌اند، دوبله و آماده نمایش شده‌اند. علاوه بر این، در حوزه پویانمایی و آثار کودک نیز چند طرح شاخص و پرهزینه به پایان رسیده است که بخشی از آنها تولیدات مطرح بین‌المللی هستند.

وی ادامه داد: در بخش مستند نیز مجموعه‌هایی با موضوعات علمی، تاریخی و طبیعت آماده شده که می‌توانند برای مخاطبان جذاب و آموزنده باشند. درمجموع تلاش کرده‌ایم ترکیبی متوازن از آثار سرگرم‌کننده، فرهنگی و آموزشی را برای مخاطبان آماده کنیم.