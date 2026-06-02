\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u062d\u0645\u0627\u0633\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0648 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a: \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u0647\u0646 \u0648 \u067e\u0631\u0647\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0641\u061b\n\u062a\u062c\u0645\u0639 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0628 \u0646\u0648\u062f \u0648 \u062f\u0648\u0645 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a\u060c \u0636\u0645\u0646 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645\u06cc\u062a \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f\u0627\u062a \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc\u060c \u0628\u0631 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0628\u0631\u0642\u060c \u06af\u0627\u0632 \u0648 \u0628\u0646\u0632\u06cc\u0646 \u0647\u0645 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\n\n\u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u061b \u0647\u0645 \u062d\u0645\u0627\u0633\u0647\u060c \u0647\u0645 \u0635\u0631\u0641\u0647 \u062c\u0648\u06cc\u06cc\n