پخش زنده
امروز: -
تمرین عصرگاهی تیم فوتبال امید با مرور تدابیر مربوط به بازیسازی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اردوی آمادهسازی تیم فوتبال امید ایران در کمپ «بلک» شهر آنتالیا ترکیه با برگزاری یک جلسه تمرینی دیگر ادامه یافت.
این تمرین از ساعت ۱۹ آغاز شد و بازیکنان به مدت ۸۰ دقیقه زیر نظر کادر فنی به انجام برنامههای تاکتیکی و فنی پرداختند.
در ابتدای تمرین، ملیپوشان امید با انجام نرمدوی و حرکات کششی بدن خود را برای بخشهای اصلی آماده کردند.
سپس شاگردان حسین عبدی برنامههای مربوط به بازیسازی را مرور کردند.
در پایان نیز فوتبال درونتیمی برگزار شد تا بازیکنان آموختههای تاکتیکی خود را در شرایط مسابقه به اجرا بگذارند.
این بخش از تمرین فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد بازیکنان و آمادگی آنها پیش از دیدارهای پیشرو بود.