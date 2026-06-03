استاندار یزد از وفور کالا‌های اساسی در استان خبر داد و بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار و نیز توسعه فروشگاه‌های چارسوق و میادین عرضه میوه و تره بار توسط شهرداری یزد تاکید کرد.

تداوم عرضه مرغ، گوشت و شکر تنظیم بازار در استان یزد

تداوم عرضه مرغ، گوشت و شکر تنظیم بازار در استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست مشترک کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان یزد به ریاست استاندار و به منظور بررسی وضعیت نظارت بر بازار و نیز تأمین و توزیع کالا‌ها و اقلام مورد نیاز ایام ماه محرم و صفر برگزار شد.

استاندار یزد با اشاره به بررسی مسائل مختلف استان در حوزه تنظیم بازار گفت: بر اساس گزارش دستگاه‌های مربوطه در حال حاضر وضعیت موجودی کالا‌های اساسی استان حتی از شرایط عادی نیز بهتر است.

محمدرضا بابایی با بیان اینکه دولت برای تنظیم بازار با همکاری بخش خصوصی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌کند، افزود: در این راستا فرایند توزیع مرغ و گوشت منجمد و شکر در بازار استان تا ایجاد آرامش نهایی با قیمت مناسب ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور تصریح کرد: خوشبختانه اجرای این طرح باعث تامین مایحتاج مردم و تکمیل انبار‌ها و متعاقبا وفور کالا‌های اساسی در بازار در جریان جنگ تحمیلی شد.

استاندار از تشدید بازرسی و نظارت بر بازار استان طی دو ماه گذشته خبر داد و افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، طی این مدت ۱۴ هزار مورد بازرسی از واحد‌های صنفی توسط سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف استان انجام شد.

رئیس کارگروه تنظیم بازار استان ادامه داد: طی یک ماه گذشته ۱۱ واحد صنفی متخلف مهر و موم شده و ۱۰ واحد منصف در سطح استان توسط تیم‌های نظارت و بازرسی بر بازار مورد تشویق قرار گرفتند.

استاندار یزد بر لزوم واقعی سازی قیمت نان در هماهنگی با اتحادیه صنف نانوایان استان یزد با توجه به افزایش نرخ اجاره‌بها، دستمزد کارگر و اقلامی نظیر نمک و حامل‌های انرژی تاکید کرد.

بابایی با اشاره به عملکرد فروشگاه‌های چارسوق شهرداری یزد در عرضه و توزیع کالا‌های اساسی به قیمت مناسب گفت: در این نشست شهرداری یزد موظف شد توسعه فروشگاه‌های چارسوق و میادین عرضه میوه و تره‌بار را در دستور کار قرار دهد.