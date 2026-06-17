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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان:
-خیابان زنبق اول شرقی وغربی وخیابان زنبق دوم شرقی واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
-بلوار حکیم الهی، بلوار علویان، خیابان امام حسین، خیابان واسع، مسکن مهر پیامبر اعظم وبلوار شهید نوروزی از ساعت ۱۱:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ بعد ازظهر
-بلوار فدک، خیابان پیرنجم الدین وابتدای جاده نظامی، خیابان شهید باهنر، بلوار سعدی، خیابان امام و بازار، شهرک روزیه از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ بعد از ظهر-
خیابان ماندگار واقع در بلوار علی ابن ابی طالب از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
گرمسار:
-شهرک تفضلی، مسکن مهر از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۳ بعد ازظهر
-شهرک معینیان، کرند، پارک جنگلی از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ بعد ازظهر
آرادان:
-مسکن مهر آرادان، میدان امام، بلوارشهید کلانتری، میدان شهید تمدنی، محله ماشین خانه، خیابان شهید بهشتی از ساعت ۱۱:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
-روستاهای رامه بالاو رامه پایین، چهار طاق، قالیباف از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۵:۰۰ بعد ازظهر