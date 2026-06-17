به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان:

-خیابان زنبق اول شرقی وغربی وخیابان زنبق دوم شرقی واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

-بلوار حکیم الهی، بلوار علویان، خیابان امام حسین، خیابان واسع، مسکن مهر پیامبر اعظم وبلوار شهید نوروزی از ساعت ۱۱:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ بعد ازظهر

-بلوار فدک، خیابان پیرنجم الدین وابتدای جاده نظامی، خیابان شهید باهنر، بلوار سعدی، خیابان امام و بازار، شهرک روزیه از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ بعد از ظهر-

خیابان ماندگار واقع در بلوار علی ابن ابی طالب از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

گرمسار:

-شهرک تفضلی، مسکن مهر از ساعت ۱۱ صبح الی ۱۳ بعد ازظهر

-شهرک معینیان، کرند، پارک جنگلی از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ بعد ازظهر

آرادان:

-مسکن مهر آرادان، میدان امام، بلوارشهید کلانتری، میدان شهید تمدنی، محله ماشین خانه، خیابان شهید بهشتی از ساعت ۱۱:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

-روستا‌های رامه بالاو رامه پایین، چهار طاق، قالیباف از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۵:۰۰ بعد ازظهر