هم‌زمان با سالروز رحلت امام راحل و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، شبکه‌های آموزش و یک، با پخش مستند‌ها و برنامه‌های مختلف، همراه مخاطبان خود خواهند بود.

برنامه‌های شبکه‌های آموزش و یک، در رحلت امام راحل و قیام ۱۵ خرداد

برنامه‌های شبکه‌های آموزش و یک، در رحلت امام راحل و قیام ۱۵ خرداد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه آموزش هم‌زمان با سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، با پخش مجموعه‌ای از مستند‌های ویژه به بازخوانی ابعاد مختلف نهضت اسلامی و شخصیت بنیان‌گذار انقلاب می‌پردازد.

مستند «تا صبح»، با نگاهی به وقایع و رویداد‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۵ خرداد ساعت ۹ صبح و ۲۳:۴۵، پخش می شود. همچنین مستند «تشییع بزرگ» با روایت حضور پرشور مردم در آیین بدرقه حضرت امام خمینی (ره)، ۱۳ خرداد ساعت ۲۳ پخش می‌شود.

مستند «خاطرات روز‌های داغ» با مروری بر حوادث و رخداد‌های تأثیرگذار دوران انقلاب، ۱۴ خرداد ساعت ۲۲:۵۰، و مستند «عاشق خمینی»، نیز با محوریت ارادت و همراهی مردم با امام راحل (ره)، ۱۴ خرداد ساعت ۱۸، پخش خواهد شد.

شبکه آموزش همچنین مستند «پایان سکوت» را با موضوع قیام ۱۵ خرداد و تأثیر آن بر شکل‌گیری نهضت اسلامی، ۱۵ خرداد ساعت ۱۷:۳۰، برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

شبکه یک در سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار انقلاب اسلامی، قیام خونین ۱۵ خرداد و عید سعیدغدیر، با پخش ویژه برنامه‌های مختلف مهمان خانه مخاطبان می‌شود.

فصل پنجم برنامه «جماران»، که از ۹ خرداد، پخش می شود و به بازخوانی سیره و اندیشه امام خمینی (ره) اختصاص دارد، روز‌های ۱۴ و ۱۵ خرداد ساعت ۱۷:۱۰ پخش می‌شود.

شبکه یک روز ۱۴ خرداد از ساعت ۸:۳۰ ویژه برنامه حرم امام خمینی (ره) را به صورت زنده پخش می‌کند.

پخش بیانات رهبر شهید انقلاب قدس الله نفسه الزکیه در ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از دیگر بخش‌های تدارک دیده شده است.

پس از این برنامه، شبکه یک از ساعت ۱۶ تا ۱۹، به صورت مستقیم راهپیمایی کیلومتری غدیر را پوشش خواهد داد.

موضوعات برنامه گفتگومحور «جریان»، در روز‌های ۱۳ و ۱۴ خرداد به امام خمینی (ره) اختصاص دارد. این برنامه ساعت ۲۰ پخش خواهد شد.

همچنین علاقمندان به مجموعه های تلویزیونی می‌توانند شاهد پخش مجموعه «سرو، سپید، سرخ»، در روز‌های ۱۳ و ۱۴ خرداد ساعت ۲۲ باشند.

علاوه بر این، برنامه «امام امت» ساعت ۲۳ روز ۱۴ خرداد، مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود.

همچنین برنامه‌های «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» با پخش بخش های مختلف، برنامه‌های خود را با این ایام منعطف خواهند کرد.