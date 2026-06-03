برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم»، با موضوعات، چون روش‌های نوین تحریکات مغزی و «عصر خانواده»، با ویژه برنامه‌های متنوعی از شبکه‌های تهران و دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم»، امروز به موضوعاتی، چون روش‌های نوین تحریکات مغزی در حوزه اعصاب و روان، فرهنگ شفاهی و لالایی، آموزش بازی‌های رومیزی و گروه سرود می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد حسین مولایی» و «زینب پورابراهیم»، «الیاس ابراهیم‌زاده»، فوق دکترای علوم اعصاب، درباره روش‌های نوین تحریکات مغزی در حوزه اعصاب و روان، معرفی و کاربرد روش‌های نوروتراپی، نتایج دستاورد‌ها و ضرر‌های احتمالی، تحریک مغناطیسی مغزی و روش‌های تشخیصی موجود در این زمینه، گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، «صابر ساده»، ادیب و شاعر، به موضوع فرهنگ شفاهی و لالایی می‌پردازد.

علاوه بر این، «فاطمه بختیاری»، کارشناس آموزش بازی در خانه، به آموزش بازی‌های رومیزی می‌پردازد. در این بخش، «دلسا یدالله‌زاده» و «هویار آزادگان»، کودکان همراه، حضور دارند.

در بخش پایانی برنامه، گروه سرود «مصباح» به اجرای برنامه می‌پردازد.

بخش آشپزی این برنامه نیز با حضور «پاییزه حاجی‌بابایی»، مربی آشپزی، با آموزش کوکی سیب و دارچین، تقدیم بینندگان می‌شود.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم»، به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه ساعت ۱۶:۱۵، از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه امروز «عصر خانواده»، ویژه برنامه ای با حضور ۸ خانواده پرجمعیت دارای سه فرزند و بیشتر برگزار می‌کند.

این ویژه‌برنامه با موضوع سفره‌داری و نقش فرزند در برکت و روزی خانواده تهیه شده و در آن، خانواده‌های دعوت‌شده درباره تجربه‌های خود در زمینه فرزندآوری، برکات حضور فرزندان در زندگی و سبک زندگی خانوادگی به گفت‌و‌گو می‌پردازند. همچنین دکتر حسین گلرخی، روانشناس، به عنوان مهمان این برنامه حضور خواهد داشت و درباره نقش فرزندان در پویایی خانواده، برکت در زندگی و اهمیت نگرش صحیح به خانواده‌های پرجمعیت نکاتی را مطرح می‌کند.

همچنین «عصر خانواده»، در روز عید غدیر خم نیز ویژه‌برنامه «لقمه میلیونی» را در مسیر غدیر تهران پخش می کند. این برنامه قرار است از موکب‌های مستقر در مسیر غدیر، محدوده خیابان آزادی به سمت اسکندری را پوشش دهد و روایت‌هایی از حال‌وهوای اطعام و خدمت‌رسانی مردمی در این روز را به تصویر بکشد.

در این ویژه‌برنامه که پنجشنبه ۱۴ خرداد ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰، پخش می شود، گروه تولید در میان مردم حضور خواهد داشت و با خانواده‌هایی که برای نخستین‌بار موکب‌داری را تجربه می‌کنند و برای اطعام زائران و رهگذران پای کار آمده‌اند گفت‌و‌گو می‌کند.

همچنین دبیر پویش «لقمه میلیونی» از اهداف و روند اجرای این پویش و مشارکت مردمی در آن خواهد گفت. بخش دیگری از برنامه نیز به روایت و معرفی خادمانی اختصاص دارد که سال‌هاست در پویش «لقمه میلیونی» حضور دارند و در عید غدیر به خدمت‌رسانی و اطعام می‌پردازند.

برنامه «عصر خانواده»، با تمرکز بر مسائل روز خانواده و نقش مادر در تربیت نسل آینده، به موضوعات کلیدی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در قالب گفت‌و‌گو‌های تخصصی و بخش های متنوع می‌پردازد. این برنامه به تهیه کنندگی علی اکبر کریمی‌، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۸، از شبکه دو پخش می‌شود.