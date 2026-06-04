این کتاب به دلیل استفاده از منابع معتبر و سخنان آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای درباره امام خمینی، اثری ارزشمند و ماندگار در حوزه تاریخ انقلاب اسلامی به شماره می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ متن اصلی کتاب بر پایه مصاحبه‌های اختصاصی است که در سال ۱۳۶۱ توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی با آیت‌الله خامنه‌ای انجام شد.

این مصاحبه با هدف ثبت زندگی نامه امام خمینی (ره) صورت گرفت و در این کتاب، خاطرات و بیانات رهبر معظم انقلاب نیز به آن اضافه شده است. از این رو، «عبد صالح خدا» تصویری جامع و شخصیتی، مبارزات و اندیشه‌های امام خمینی می‌دهد.

کتاب در دو بخش اصلی تنظیم شده است:

اول: نهضت اسلامی

این بخش، روایت تاریخی از دوران مبارزاتی امام خمینی است و موضوعاتی مانند مقام علمی و تأثیر اخلاقی، حادثه مدرسه فیضیه، واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، دوران حصر و تبعید، بازگشت به ایران و روز‌های پایانی رژیم پهلوی را پوشش می‌دهد. این فصل، با نثری منسجم و مستند، نقش امام خمینی در رهبری انقلاب اسلامی را به تصویر می‌کشد.

بخش دوم: نظام اسلامی

در این بخش، جنبه‌های شخصیتی و مدیریتی امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. موضوعاتی مانند دشمنان، عطوفت و مردمی بودن، صدور انقلاب، زهد و عرفان امام، و جایگاه ایشان به‌عنوان رهبر و زمامدار، از جمله مباحثی است که با دقت و ظرافت مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از نقاط قوت این کتاب، استفاده از تصاویر و اسناد آرشیوی است که بسیاری از آنها منتشر نشده‌اند یا کمتر دیده شده‌اند. این تصاویر و گزارش‌های ساواک و شهربانی درباره فعالیت‌های مبارزاتی امام، اثر ارزشی تاریخی را دوچندان کرده‌اند.

عبد صالح خدا به‌عنوان اثری مستند و نه‌تنها برای تحلیل افراد به تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی، بلکه برای پژوهشگران و خوانندگانی که به دنبال شناخت‌تر از شخصیت امام خمینی و سیره مبارزاتی آنها هستند، یک منبع بی‌نظیر است. این کتاب، با گردآوری خاطرات و بیانات آیت‌الله خامنه‌ای، می‌تواند تصویری روشن و الهام بخش از امام خمینی (ره) باشد، این عبد صالح خدا را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

این کتاب در مؤسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی (صهبا) منتشر شده است.